GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
EĞİTİM Haberleri

Cumali Özer
Muhabir
KMÜ yine bir ilke imza atıyor
Türkçenin başkenti Karaman, bu yıl önemli bir bilimsel etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenleri kapsamında Türkçenin dijital çağdaki konumunu ele alacak kapsamlı bir bilgi şölenini hayata geçiriyor.

Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenecek olan "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni”, 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde KMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yaklaşık 40 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek etkinlik, Türkçenin dijitalleşme sürecindeki fırsat ve risklerini çok yönlü biçimde ele alacak.

İki gün sürecek bilgi şöleninde; Dijital Dönüşüm Sürecinde Türkçe: İmkânlar ve Riskler, Yeni Medya ve İletişim Alanlarında Türkçe, Dijital Eğitim Ortamlarında Türkçe: Öğretim, Materyal ve Ölçme-Değerlendirme, Dijital Ortamda Türkçe Veri ve Derlem Çalışmaları: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler, Dil Teknolojileri Bağlamında Türkçe: Doğal Dil İşleme ve Yapay Zekâ ile Dijital Kültür Bağlamında Türkçe: Bellek, Aktarım ve Temsil konuları uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

Bilgi şöleni, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in oturum başkanlığını üstleneceği "Dijital Dönüşüm Sürecinde Türkçe: İmkânlar ve Riskler” başlıklı oturumla başlayacak. Programın kapanışı ise yine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in yanı sıra Prof. Dr. Nuran Yıldız, Prof. Dr. Nurettin Demir ve Prof. Dr. Bülent Özkan'ın katılacağı değerlendirme oturumuyla yapılacak.

Türkçenin tarihsel mirasını geleceğe taşıma misyonunu sürdüren KMÜ, bu önemli organizasyonla hem akademik dünyayı bir araya getirecek hem de Türkçenin dijital çağdaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Karaman'da ilk kez düzenlenecek olan bu kapsamlı bilgi şöleni, Türkçenin dijitalleşme sürecine ışık tutacak önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
