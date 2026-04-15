KMÜ yine bir ilke imza atıyor

Türkçenin başkenti Karaman, bu yıl önemli bir bilimsel etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenleri kapsamında Türkçenin dijital çağdaki konumunu ele alacak kapsamlı bir bilgi şölenini hayata geçiriyor.

Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenecek olan "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni”, 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde KMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yaklaşık 40 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek etkinlik, Türkçenin dijitalleşme sürecindeki fırsat ve risklerini çok yönlü biçimde ele alacak.

İki gün sürecek bilgi şöleninde; Dijital Dönüşüm Sürecinde Türkçe: İmkânlar ve Riskler, Yeni Medya ve İletişim Alanlarında Türkçe, Dijital Eğitim Ortamlarında Türkçe: Öğretim, Materyal ve Ölçme-Değerlendirme, Dijital Ortamda Türkçe Veri ve Derlem Çalışmaları: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler, Dil Teknolojileri Bağlamında Türkçe: Doğal Dil İşleme ve Yapay Zekâ ile Dijital Kültür Bağlamında Türkçe: Bellek, Aktarım ve Temsil konuları uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

Bilgi şöleni, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in oturum başkanlığını üstleneceği "Dijital Dönüşüm Sürecinde Türkçe: İmkânlar ve Riskler” başlıklı oturumla başlayacak. Programın kapanışı ise yine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in yanı sıra Prof. Dr. Nuran Yıldız, Prof. Dr. Nurettin Demir ve Prof. Dr. Bülent Özkan'ın katılacağı değerlendirme oturumuyla yapılacak.

Türkçenin tarihsel mirasını geleceğe taşıma misyonunu sürdüren KMÜ, bu önemli organizasyonla hem akademik dünyayı bir araya getirecek hem de Türkçenin dijital çağdaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Karaman'da ilk kez düzenlenecek olan bu kapsamlı bilgi şöleni, Türkçenin dijitalleşme sürecine ışık tutacak önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

(Cumali Özer)