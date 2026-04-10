7. Akıl ve Zeka Oyunları Karatay İlçe Finali gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Finalleri tamamlandı. Dereceye giren öğrenciler, Karatay’ı Konya finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bizim Okulumuz- Okul Merkezli Gelişim Projesi" kapsamında düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Karatay İlçe Finalleri Ödül Töreni tamamlandı. Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuva; ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 223 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, zeka ve strateji becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti. Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, organizasyonun öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz ise yarışmaya katılan tüm öğrenci, öğretmen ve okulları tebrik etti.

Kılca: "Geleceğin bilim insanları Karatay'dan yetişecek"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek gençlerin eğitimine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı. Yarışmada başarı elde eden öğrencilerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kılca, şampiyon olan öğrencilerin Karatay'ı ve Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Karatay İnsani Değerler Projesi (KAİDE) kapsamında gençlere yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Kılca, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda önemli projelere imza attıklarını söyledi. Bu ay içerisinde üçüncüsü düzenlenecek robot yarışmasına da değinen Kılca, organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İnşallah Karatay'dan geleceğin elektronikçileri, robotik uzmanları ve yazılımcıları yetişecek" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye girenlere madalya ile çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA