Konya’da süt hijyeni kursu başarıyla tamamlandı

Avrupa Birliği desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılay ve UNDP koordinasyonunda yürütülen "Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE)” kapsamında Konya'da düzenlenen "Süt Hijyeni Kursu” başarıyla tamamlandı. İl Müdürlüğü, Konya Kızılay Toplum Merkezi ve Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kursun ardından sertifika töreni düzenlendi.
5 GÜNLÜK EĞİTİMDE TEORİ VE UYGULAMA BİR ARADA
Toplam 5 gün süren eğitim programında, Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kursiyerlere süt hijyeni konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde, süt üretiminde hijyen standartlarının artırılması ve kaliteli üretimin sağlanması hedeflendi.
TÖRENE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI
Düzenlenen sertifika törenine Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin Düğmeci, İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, eğitmenler, kursiyerler ve proje personelleri katıldı. Programda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
İSTİHDAMA KATKI SAĞLANIYOR
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 3'ünün işletmelerde istihdam edilmesi sağlandı. INSURE projesi kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği belirtildi.
(Bekir Turan)