2026 AGS Başvuru Takvimi: MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? AGS sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEB tarafından öğretmen adayları için hayata geçirilen yeni sınav sistemi kapsamında, 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım süreci başladı. Öğretmenlik kariyerine adım atmayı hedefleyen binlerce aday, “AGS başvuruları ne zaman yapılacak?” ve “MEB AGS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, merak edilen tüm tarihler de netlik kazanmış oldu.

MEB çatısı altında öğretmenlik yapmak isteyen adayların merakla beklediği 2026 AGS başvuru süreci için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav takvimi ve MEB'in resmi duyuruları yakından izlenirken, binlerce kişi "AGS başvuruları başladı mı?” ve "2026 AGS sınavı hangi tarihte yapılacak?” sorularına cevap arıyor. İşte 2026 MEB AGS sınav takvimine ilişkin en güncel bilgiler...

2026 AGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisi'ne girişte önemli bir adım olan AGS için başvuru süreci 8 Mayıs 2026'da başlayacak. Adaylar başvurularını, 20 Mayıs 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayanlar için ise 3 Haziran 2026'da bir günlük "geç başvuru” fırsatı sunulacak.

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının genel kültür, genel yetenek ve pedagojik bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik 2026 MEB-AGS, 12 Temmuz 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sınav, sabah oturumunda gerçekleştirilecek ve adaylara 80 soruyu yanıtlamaları için 110 dakika süre tanınacak. Aynı gün ayrıca, alan bazlı yeterliliklerin ölçüldüğü Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları da uygulanacak.

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Temmuz'da yapılacak sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2026 AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

