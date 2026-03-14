ASRİAD Konya’ya “Değerli şube’’ ödülü

Nitelikli üye kazanımı, üyeler arası ticari iş birlikleri ve ASRİAD markasının kamuda en tanınır hale getirilmesinde sağladığı katkılardan dolayı özel teşekkür belgesi KONYA ASRİAD’a verildi.

Üst düzey devlet protokolü ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ASRİAD Genel merkezi 4.olağan genel kurulunda Konya Şube "Değerli Şube” ödülüne layık görüldü. Ödülü Konya Şubesi adına Başkan Abdullah Karabağ, Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden teslim aldı. İstanbul'da düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır onur konuğu olarak katılırken, toplantıda iş dünyası, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda isim hazır bulundu.

ASRİAD ailesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen 4.olağan genel kurulu ve geleneksel iftar programında iş dünyası, siyaset ve bürokrasinin önemli isimlerini bir araya getirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen programa T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve ekonomik vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

İstanbul'daki Renaissance Polat Istanbul Hotel'de düzenlenen programa ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, Onursal Kurucu Başkan Adnan Danışman, yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda ASRİAD Konya Şubesi'nin "Değerli Şube” ödülüne layık görülmesi dikkat çekti. Konya teşkilatının yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler, iş dünyasına sağladığı katkılar ve kurumsal çalışmaları nedeniyle verilen ödül, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Programda Ramazan ayının bereketi ve kardeşlik ruhu vurgulanırken, iş dünyasının Türkiye'nin kalkınma hedeflerindeki rolü de ön plana çıktı.

"Türkiye bir istikrar adası”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir denge unsuru olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Kacır, ülkenin itidal ve temkin içerisinde hareket ederek Ortadoğu'da sabırlı ve aktif bir siyaset izlediğini ifade etti.

Bakan Kacır konuşmasında, "Türkiye bir istikrar adasıdır. İçinde bulunduğumuz coğrafyada dengeli ve sorumlu bir politika izleyerek barış ve istikrar için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Kacır, "Dünyanın bütün mazlumları için kuvvetli olmak zorundayız” sözleriyle Türkiye'nin hem ekonomik hem de teknolojik açıdan güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler

Konuşmasında Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerleyişine değinen Bakan Kacır, son yıllarda yapılan yatırımların ülkenin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırdığını söyledi. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Kacır, sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk sanayisinin büyümesi için endüstri bölgelerinin önemine dikkat çeken Bakan Kacır, iş dünyasına çağrıda bulunarak ASRİAD üyelerine önemli bir öneri sundu. Kacır, "Ülkemizin endüstri bölgelerinden birini gelin birlikte inşa edelim” diyerek sanayicilerle ortak projeler geliştirme çağrısı yaptı.

Yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu

Türkiye'nin üretim yapısında yaşanan dönüşüme de değinen Bakan Kacır, özellikle yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel ekonomide çevre odaklı üretimin önem kazandığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin de bu sürece güçlü şekilde adapte olması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda devletin çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları geliştirdiğini anlatan Kacır, özellikle KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen projelerin önemli katkılar sunduğunu söyledi.

KOSGEB destekleriyle KOBİ'lerin hem dijitalleşme hem de çevre dostu üretim süreçlerine daha hızlı uyum sağlayabildiğini belirten Kacır, bu dönüşümün Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

KOBİ'lere finansman desteği

Konuşmasında küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen desteklere de değinen Bakan Kacır, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu ifade etti.

Devletin finansman destekleri, teşvik programları ve teknoloji yatırımlarıyla üreticilerin yanında olduğunu belirten Kacır, "Türkiye'de üreten, istihdama katkı sağlayan, ihracat yapan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin ekonomik geleceğinde sanayinin merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Kacır, ülkenin mutlak önceliğinin güçlü bir üretim altyapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.

ASRİAD yönetimine tebrik

Programda ASRİAD'ın kurumsal gelişimine de değinen Bakan Kacır, derneğin Türkiye genelinde 22 şehirde şubeleşerek iş dünyasında önemli bir ağ oluşturduğunu belirtti.

Kacır ayrıca ASRİAD'ın 4. Genel Kurulu'nun ardından yeniden genel başkanlığa seçilen İbrahim Cemil Yıldız ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Günün anısına tablo takdimi

Programın sonunda ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, Bakan Mehmet Fatih Kacır'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek günün anısına bir tablo takdim etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu vurgulanırken, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

İftar programı, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi