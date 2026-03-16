Başkan Aydın’dan Kadir Gecesi mesajı

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Ramazan ayının manevi iklimini taçlandıran, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı“ olduğu müjdelenen Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, kalplerimizi aydınlatan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Kadir Gecesi, insanlığa rehber olarak gönderilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul etmeye başladığı, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul olduğu müstesna bir lütuf gecesidir. Bu mübarek gece, bizlere kırgınlıkları unutmayı, sevgiyi çoğaltmayı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşımayı hatırlatmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bu mübarek gecede; ülkemizin ve tüm İslam âleminin bayrama huzur içerisinde erişmesini temenni ediyorum. Dualarımızın; ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine, dünyada barış ve adaletin tesisine vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli Çumra'lı hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin insanlığa sağlık, bereket ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

