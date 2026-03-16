İstanbul Havalimanı dünya çapında bir kez daha zirvede

İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards (ATN) tarafından ‘Yılın havalimanı’ seçildi. Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen de bireysel ödüle layık görüldü.

Havacılığa yön veren kurum, kuruluş ve liderlere verilen 'Air Transport Awards' ödülleri sahiplerini buldu. Küresel havacılık sektörü kuruluşlarından Hermes - Air Transport Organization, Air Transport News (ATN) ve America Latina Aeronoticias (ALA) iş birliğiyle hayata geçirilen ödül töreni, 13 Mart'ta Yunanistan'ın Ekali bölgesinde düzenlendi.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı kuruluşundan bu zamana kadar 6'ncı kez yılın havalimanı seçildi.

SÖKTÖRE YÖN VEREN LİDERLİĞE DÖNÜŞTÜ

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen,"Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından 'Air Transport Awards'ta, üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek; İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir.

Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz 'mükemmeliyet' ve ‘eşsiz misafir memnuniyeti' yaklaşımımız; bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür.

Türk misafirperverliğini dijital inovasyonla harmanlayarak havacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye ve küresel rotayı belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

İYİ İŞLER İYİ İNSANLARLA YAPILIR

CEO Bilgen, kendisine verilen ATN Bireysel Ödülünü ise şöyle değerlendirdi:  "Şahsıma layık görülen ödülü ise bireysel bir takdirden öte, her gün havacılığın sınırlarını zorlayan binlerce çalışma arkadaşımın gayret ve emeklerinin toplam yansıması olarak kabul ediyorum.

Liderlik, ancak arkasındaki güçlü ekip ruhuyla anlam kazanır; bu onur, ortak vizyonumuza inanan tüm İGA ailesine aittir. ‘İyi işlerin ancak iyi insanlarla yapılacağına' olan sarsılmaz inancımla, bu başarı hikâyesinin her bir kahramanına şükranlarımı sunuyorum.”

İSTANBUL HAVALİMANI BİR KEZ DAHA KANITLADI

Air Transport News Genel Direktörü Dr. Kostas Iatrou ise törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "İGA İstanbul Havalimanı'nı bu üstün başarısından dolayı kutluyoruz. Üst üste altıncı kez bu ödüle layık görülmek; İGA'nın dayanıklılığını, verimliliğini ve uzun vadeli vizyonunu bir kez daha kanıtlamıştır. 

Son yıllarda karşılaşılan ciddi zorluklara rağmen İstanbul Havalimanı, artan yolcu sayısını başarıyla yönetmeye devam etmiş ve küresel trafik rakamlarında dünyanın önde gelen havalimanları arasındaki yerini korumuştur.”

Kaynak: DHA

