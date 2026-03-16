Konyaspor - Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor!

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri taraftarların satışına sunuluyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre biletler 16 Mart Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla satışa çıkacak.
BİLETLER BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR
19 Mart Perşembe günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele için taraftarlar biletlerini Passo gişelerinden veya internet üzerinden satın alabilecek.
Bilet satışları hem gişelerden hem de Passo'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Kulüp, taraftarların yoğun ilgi göstermesini bekliyor.
BİLET FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatlarının oldukça uygun seviyede tutulması taraftarın dikkatini çekti. Stadyumun büyük bölümünde bilet fiyatı 42 TL olarak belirlenirken bazı tribünlerde fiyatlar daha yüksek seviyede yer aldı.
Belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Üst VIP: 400 TL
Beysu Batı Alt: 250 TL
Beysu Batı Üst: 42 TL
Atiker Doğu Alt: 42 TL
Atiker Doğu Üst: 42 TL
Torku Kuzey Kale Arkası: 42 TL
Güney Kale Arkası: 42 TL
Misafir Tribünü: 42 TL
(Meltem Aslan)