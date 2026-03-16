Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor - Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor!

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri taraftarların satışına sunuluyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre biletler 16 Mart Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla satışa çıkacak.

BİLETLER BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

19 Mart Perşembe günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele için taraftarlar biletlerini Passo gişelerinden veya internet üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışları hem gişelerden hem de Passo'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Kulüp, taraftarların yoğun ilgi göstermesini bekliyor.

BİLET FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatlarının oldukça uygun seviyede tutulması taraftarın dikkatini çekti. Stadyumun büyük bölümünde bilet fiyatı 42 TL olarak belirlenirken bazı tribünlerde fiyatlar daha yüksek seviyede yer aldı.

Belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Üst VIP: 400 TL

Beysu Batı Alt: 250 TL

Beysu Batı Üst: 42 TL

Atiker Doğu Alt: 42 TL

Atiker Doğu Üst: 42 TL

Torku Kuzey Kale Arkası: 42 TL

Güney Kale Arkası: 42 TL

Misafir Tribünü: 42 TL

