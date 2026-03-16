İran savaşı sonrası Türkiye’den Rusya’ya sebze ihracatı arttı
Yaş sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü düşük maliyet nedeniyle İran’dan karşılayan Rusya, ABD ve İsrail’in saldırısı nedeniyle yaşadığı tedarik sorununu Türkiye’den yaptığı ihracatla aştı.

Antalya'dan başta domates, biber, salatalık, patlıcan olmak üzere Rusya'ya sebze sevkiyatı hareketliliği yaşandı.  Son 10 yıldır yaş sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü İran'dan karşılayan Rusya, ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası ürün tedarikinde yaşadığı sıkıntıda rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Rusya ile 2015'teki uçak krizi sonrası durma noktasına gelen yaş sebze meyve ihracatında 10 gündür yeniden hareketlilik başladı.Düşük maliyeti nedeniyle yaş sebze meyvede çoğunlukla İran'dan alım yapan Rusya'ya son 10 günde Antalya'dan gönderilen ürün sayısı ve miktarı arttı.

Üreticiler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne getirilip, paketlenen sebze ürünleri, kara ve deniz yoluyla Rusya'ya sevk edilmeye başlandı. İhracat gerçekleştiren firmalar, bu ülkeye başta domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebze ürünleri gönderiyor.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, son 10 yıldır Rusya pazarını kaybettiklerini belirtti. Rusya'ya yönelik yeniden hız kazanan ihracatı değerlendiren Akcan, "İran'da üretim maliyetinin ucuz olması nedeniyle Rusya, bu ülkeden alım yapıyordu. Savaştan dolayı İran, Rusya'ya yeterli ürün aktaramadığı için son 10 günde Rusya'ya ihracatımız arttı. Rusya'ya, TIR ve deniz yoluyla ihracat gerçekleştiriyoruz. Domates, biber, salatalık, patlıcan, narenciye, sevkiyatımız arttı" dedi.

Kaynak: DHA

