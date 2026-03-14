Son düdük çaldı! Konyaspor Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 26. haftasında heyecan başladı! Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaelispor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.

İki takım bugüne kadar toplam 27 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Kocaelispor 10 galibiyet elde ederken, Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Kocaelispor 3-2 kazanmıştı.

Konyaspor 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanında

Öte yandan Konyaspor, 17 yıl aradan sonra Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda son olarak 30 Kasım 2008 tarihinde konuk olmuştu.

Süper Lig'de yeniden karşı karşıya

İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 5 kez rakip oldu. 1992-1993 ve 2008-2009 sezonlarında oynanan maçların ardından iki takım, 2025-2026 sezonunda yeniden Süper Lig'de kozlarını paylaşmaya başladı.

Hedef: 17 yıl sonra deplasman galibiyeti

Konyaspor, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip, bugünkü mücadelede hem bu istatistiği değiştirmeyi hem de 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İŞTE KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Dijsteel, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Tayfur, Agyei, Churlinov, Serdar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Nagalo, Arif, Marko, Deniz Türüç, Melih, Olaigbe, Muleka

MAÇTAN DAKİKALAR;

Hakemin düdüğüyle maç başladı.

5' Melih İbrahimoğlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

9' Kocaelispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Darko Churlinov

15' Engellenen şut | Tümosan Konyaspor

Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jackson Muleka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

16' Jackson Muleka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

29' Ceza sahası içinde topla buluşan Darko Churlinov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

33' İsabetsiz şut | Kocaelispor

Kocaelispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Serdar Dursun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

42' Kazeem Olaigbe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Ofsayt | Kocaelispor

47' Ceza saha içinde topla buluşan Habib Keita için ofsayt bayrağı kalkıyor.

50' Marko Jevtovic penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

59' GOL! Serdar Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.

70' İsabetli şut | Tümosan Konyaspor

Blaz Kramer tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

78' Kocaelispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Habib Keita çıkıyor ve yerine Botond Balogh oyuna giriyor.

86' GOL! Tümosan Konyaspor takımında golün adı Blaz Kramer.

90' PENALTI GOLÜ | TÜMOSAN KONYASPOR

GOL! Jackson Muleka penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

SON DÜDÜK ÇALDI!

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Kocaelispor: 1 - Tümosan Konyaspor: 2

(Cumali Özer)