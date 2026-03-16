Bakan Kurum'dan Hatay'daki Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentine ilişkin paylaşım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini paylaşarak, “Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı.“ ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinde 21 mahalleden gelen vatandaşlar, modern köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere 777 köy evi inşa edildi.

Kocaman bir şehir oluşturdular burada

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar'ın "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerine yer vererek, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı." ifadesini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahibi Alkışar, evlerinin büyük olduğunu belirterek, "Bak mutfak hariç toplam 4 oda var. 4 artı 1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz, şimdi bundan daha mutlu olur mu? Devlet evini vermiş sana." dedi.

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu ifade ederek, "Bir senede bitirdiler. Emek vermişler evlere, kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok." diye konuştu.

Ev sahibi Firdevs Çınar ise anahtarı teslim aldığında mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik, tere ektik, her şeyi, her şeyi ektik." ifadesini kullandı.

Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar da artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, "Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük. Çok demir kullandılar, evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA

