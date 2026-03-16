Uzmanından Konya’daki çiftçiye uyarı: Bu tarihte uygun olur

Konya’nın Karapınar ilçesinde hububat ekili alanlardaki gelişim yerinde incelendi. İncelemeye Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ile odanın Tarım Danışmanı Prof Dr. Süleyman Soylu katıldı. Prof Dr. Soylu ayrıca gübre uygulaması yapacak çiftçilere de tavsiyede bulunarak, bu tarihte gübre atılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Başkan Durmuş Üner, geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle ilçede bu yıl hububat ekim alanlarında artış gözlendiğini söyledi. Üner, şu ana kadar arazide bitki gelişiminin oldukça iyi olduğunu ve kendilerine iletilen herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.

Son dönemde yaşanan İran‑ABD‑İsrail geriliminin ekonomik etkilerine de değinen Üner, özellikle gübre fiyatlarındaki artışın çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Üner, "Bu gelişmelerin en büyük yansıması çiftçilerimiz üzerinde oldu. Gübre fiyatlarındaki artış üreticilerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle Bakanlığımızın çiftçilerimizi ayakta tutacak destek ve tedbirleri mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise hem Karapınar'da hem de Konya Ovası genelinde hububat çıkışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi. Prof dr Soylu, mart ayının soğuk geçmesi nedeniyle bitkilerin gelişiminin biraz yavaş seyrettiğini ancak bunun normal bir durum olduğunu ifade etti.

Prof Dr Soylu, Konya Ovası'nda 1 Ekim ile 2 Mart tarihleri arasında ortalama 250 milimetre yağış düştüğünü belirterek, "Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 125 milimetreydi. Bu yıl yağışların daha fazla olması sayesinde ovada sulama faaliyetleri en az bir ay gecikti. Bu durum yer altı su kuyuları üzerindeki baskıyı da bir miktar azalttı.” diye konuştu.

Hububatta rekolte açısından nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışların büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof Dr Soylu, bu dönemde gerçekleşecek iyi yağışların hem hububat hem de baharlık ürünlerde verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Prof Dr. Soylu ayrıca gübre uygulaması yapacak çiftçilere de tavsiyede bulunarak, arefe günü beklenen yağış öncesinde gübre atılmasının daha uygun olacağını belirtti.

(Bekir Turan)