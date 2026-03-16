GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,47
EURO
51,50
STERLİN
59,46
GRAM
7.254,69
ÇEYREK
11.971,70
YARIM ALTIN
23.863,59
CUMHURİYET ALTINI
47.524,02
KONYA Haberleri

Uzmanından Konya’daki çiftçiye uyarı: Bu tarihte uygun olur

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Karapınar ilçesinde hububat ekili alanlardaki gelişim yerinde incelendi. İncelemeye Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ile odanın Tarım Danışmanı Prof Dr. Süleyman Soylu katıldı. Prof Dr. Soylu ayrıca gübre uygulaması yapacak çiftçilere de tavsiyede bulunarak, bu tarihte gübre atılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Başkan Durmuş Üner, geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle ilçede bu yıl hububat ekim alanlarında artış gözlendiğini söyledi. Üner, şu ana kadar arazide bitki gelişiminin oldukça iyi olduğunu ve kendilerine iletilen herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.

Son dönemde yaşanan İran‑ABD‑İsrail geriliminin ekonomik etkilerine de değinen Üner, özellikle gübre fiyatlarındaki artışın çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Üner, "Bu gelişmelerin en büyük yansıması çiftçilerimiz üzerinde oldu. Gübre fiyatlarındaki artış üreticilerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle Bakanlığımızın çiftçilerimizi ayakta tutacak destek ve tedbirleri mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise hem Karapınar'da hem de Konya Ovası genelinde hububat çıkışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.  Prof dr Soylu, mart ayının soğuk geçmesi nedeniyle bitkilerin gelişiminin biraz yavaş seyrettiğini ancak bunun normal bir durum olduğunu ifade etti.

Prof Dr Soylu, Konya Ovası'nda 1 Ekim ile 2 Mart tarihleri arasında ortalama 250 milimetre yağış düştüğünü belirterek, "Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 125 milimetreydi. Bu yıl yağışların daha fazla olması sayesinde ovada sulama faaliyetleri en az bir ay gecikti. Bu durum yer altı su kuyuları üzerindeki baskıyı da bir miktar azalttı.” diye konuştu.

Hububatta rekolte açısından nisan ve mayıs aylarında alınacak yağışların büyük önem taşıdığını vurgulayan  Prof Dr Soylu, bu dönemde gerçekleşecek iyi yağışların hem hububat hem de baharlık ürünlerde verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

 Prof Dr. Soylu ayrıca gübre uygulaması yapacak çiftçilere de tavsiyede bulunarak, arefe günü beklenen yağış öncesinde gübre atılmasının daha uygun olacağını belirtti.

(Bekir Turan)

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER