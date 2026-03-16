Selçuklu Sanat Akademisi ilahi konseri ile gönüllere dokundu

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, sanatseverleri anlamlı bir programda buluşturdu. Akademi Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan “Gönülden İlahiler Konseri“ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Akademisi düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli ve sanat dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Akademi Müzik Topluluğu Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir konserle sanatseverle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de gerçekleştirilen "Gönülden İlahiler Konseri" izleyicilerden büyük beğeni aldı. Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede, vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Başkan Pekyatırmacı: Gönülden İlahiler konseri Ramazanımıza renk kattı

Sanat Akademisi'nin Gönülden İlahiler programıyla gönülleri mest ettiğini ve muhteşem bir gece yaşattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Tüm ekibimize özellikle teşekkür ediyorum. Başta şefimiz olmak üzere çok kısa bir sürede hazırlıklarını yaptılar. Biz izlerken mest olduk.

Hakikaten hem koromuz hem solistimiz ve tabii ki orkestramız muhteşemdi. Hocamıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir geceyi yaşattıkları için. Ramazan ayının artık sonuna yaklaştık. Tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun.

Elhamdülillah yine dolu dolu bir Ramazan'ı hemşehrilerimizle birlikte geçirdik. İnşallah Ramazan bayramına da sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde Rabbim bizleri eriştirsin diye dua ediyorum. Konyamızda Ramazan bir başka güzel.

Farklı şehirlerimizde de mutlaka Ramazan güzelliklerle yaşanıyor ama Konyamızın manevi iklimi, manevi atmosferi Ramazan ayını farklı kılıyor. Ramazan'da birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma, en güzel anlar. Bu güzel anları elhamdülillah hep birlikte yaşadık. Rabbim üzerimizden bereketini, rahmetini, mağfiretini eksik etmesin diye de dua ediyorum.



Tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde tekrar Ramazan ayına bizleri kavuştursun diye de dua ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum" dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Gönülden İlahiler programının Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirildiğini ifade ederek programın hazırlanmasında emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Sanat Akademisi ve bünyesindeki Müzik Topluluğu'na teşekkür etti.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu