Konya’da uyuşturucu operasyonu: 41 şüpheli yakalandı 11’i tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 41 şüpheli yakalanırken, 11’i tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanıma yönelik aparat ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 626 adet sentetik hap, 70 gram bonzai, 3 kilo 50 gram kubar esrar ve 31 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımında kullanılan 18 adet aparat da ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

41 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u, jandarmadaki işlemlerinin ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

11 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Berna Ata)