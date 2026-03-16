Kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi
Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kaymakamlık binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y.’nin 4,5 saatin sonunda polise teslim olması sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaymakam Dervişoğlu, şöyle konuştu:"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, ancak hakkında yürütülen adli- idari soruşturmalar dolayısıyla rehberlik ve araştırma merkezimizde görevlendirilen yardımcı hizmetli personelimiz M.Y., bugün saat 11.10 sularında rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 adet atış yapıyor.
Kendisini bir odaya hapsediyor. İntihar edeceği söylemlerinde bulunuyor. Biz Kepez Kaymakamlığı olarak o ondan itibaren tüm bölümlerimizi tahliye ettik, dışarıya aldık. Saat 11.00'den bu saate kadar emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlar kendisi ile devamlı görüşme halinde oldu.
En son saat 15.20'de silahını bırakarak teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir personelimize zarar gelmeden kendisi de dahil olmak üzere süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Bu konuda çaba harcayan emniyet mensuplarımız, milli eğitimdeki değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili soruşturmanın takipçisi olacağız."
