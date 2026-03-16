Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Konyalı sağlıkçılara teşekkür belgesi

14 Mart Tıp Bayramı Töreni ve İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Sağlık camiasını buluşturan programda, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları vurgulanarak 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.
14 Mart Tıp Bayramı Töreni ve İftar Programı kapsamında düzenlenen programa ilimizden katılım sağlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Dâhiliye Uzmanı Dr. Özlem Çelikdelen ve Hemşire Şaduman Dinçer'e; sağlık alanındaki özverili ve başarılı çalışmaları dolayısıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
