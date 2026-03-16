Kanlı kavga iftar sofrasında son bulacak

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında yaşanan ve silahların kullanıldığı kafe kavgasının ardından, tarafları barıştırmak için iftar programı düzenlenecek.

Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'nde Aralık 2025'te bir kafede meydana gelen olayda, iddiaya göre garsonla tartışan iki kişi mekândan ayrıldıktan sonra yanlarına kalabalık bir grup alarak yeniden kafeye geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında silah çekilerek ateş açıldı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin Ataevler'de projeleri bulunan müteahhit Ş.D. olduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Barış için girişim başlatıldı

Olayın ardından taraflar arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla çeşitli girişimler başlatıldı. Ağrı Derneği Başkanı Erhan Öztürk, Vanlı ve Muşlu hemşehriler arasında barışın sağlanması için devreye girdiklerini belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların bir araya gelmesi için ortak bir buluşma organize edildi.

Barış buluşması iftarda

Husumetin sona erdirilmesi amacıyla çarşamba günü iftar programı düzenleneceği öğrenildi. İftar yemeğinde taraf ailelerin bir araya gelerek barışmasının hedeflendiği, programın toplumsal birlik, kardeşlik ve dayanışmaya katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA