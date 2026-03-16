İki otomobil çarpıştı savrulan araçlardan biri yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilden biri savrularak kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada kırmızı ışıkta bekleyen 5 kişi yaralanırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kaza, Mustafa Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 NIL 93 plakalı otomobil ile 26 GG 267 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 NIL 93 plakalı araç, kaldırıma çıkarak o esnada yolun karşısına geçmek için kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada kaldırımda bekleyen yayalar arasında bulunan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi, otomobilin çarpması sonucu zarar gördü. Tekerleği kırılan sandalyedeki vatandaş ve çevredeki diğer yayalarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar yaralılara ilk yardımı yaparken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik akışı durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından trafik ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla trafik akışı sağlandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
