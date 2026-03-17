Konya’da 21 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti! Sanığa verilen ceza şok etti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Hatice Deveci hayatını kaybetti. Olay, 3 Aralık günü Selçuklu ilçesinde bulunan Yeni İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre Hamdi Çıray (23), konuşmak için eski kız arkadaşı Hatice Deveci'yi aracına aldı.
42 AIN 34 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aşırı hız ve hatalı sollama yapan Hamdi Ç. aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil önce refüje ve ağaca çarptı, ardından ters dönerek Hasan Malkoç'un kullandığı başka bir araca çarptı.
Kazada yaralanan Hamdi Ç. tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Hatice Deveci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜNÜN 2.22 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından yapılan incelemelerde sürücü Hamdi Ç.'ın 2.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çıray hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık için 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
MAHKEMEDEN ‘İYİ HAL' İNDİRİMİ
Mahkeme, sanık Hamdi Ç.'ı önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra uygulanan "iyi hal” indirimi ile ceza 6 yıl 3 aya düşürüldü. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
AİLE TEPKİLİ
Karara tepki gösteren Hatice Deveci'nin babası Tahsin Deveci, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Baba Deveci, "Benim gül gibi kızımın canının bedeli 6 yıl mı?” diyerek karara tepki gösterdi.
