Konya’daki denetimlerde çok sayıda silah ele geçirildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01–15 Mart 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 74 adet tabanca mühimmatı da jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

SUÇLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların devam edeceğini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

