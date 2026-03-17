Konya’da jandarmadan 15 günlük denetim: 216 şahıs ve 75 araç yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01–15 Mart 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulamalarda toplam 545 bin 71 şahıs ve 1 milyon 343 bin 616 araç sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi ve araç tespit edilerek yakalandı.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Denetimler kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 133 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 14 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 149 hükümlü yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 67 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

75 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında aranan şahısların yanı sıra çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu belirlenen 75 araç da yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

(Cumali Özer)