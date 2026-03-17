Başkan Altay: Çanakkale bağımsız yaşamayı kader bilen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyor, korkusuzca yarınlara yürüyebiliyorsak; bunu Çanakkale’de kefensiz yatan kahramanlarımıza borçluyuz. Aradan geçen 111 yıl sonra dahi Çanakkale, her Türk gencinin zihnine ve vicdanına nakşetmesi gereken bir şuurdur. Çünkü Çanakkale, bağımsız yaşamayı kader bilen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya tarihinin akışını değiştiren bir destan olan Çanakkale Zaferi, yalnızca savaş meydanlarında kazanılmış bir askerî başarı değildir. Bu zafer, Türk milletinin imanla, inançla ve sarsılmaz iradesiyle nasıl dağ gibi dimdik ayakta durduğunu bütün dünyaya ilan eden bir millet destanıdır.

Kurtuluş Mücadelemizin en kritik ve en hassas safhalarından biri olan Çanakkale'de, imkânsızlıklar içinde mücadele eden Mehmetçik; bu toprakların paylaşılamayacağını tüm cihana göstermiştir. Sarsılmaz bir iman ve teslimiyetle, vatanın bağımsızlığı için tereddüt etmeden canını ortaya koymuştur.

Her yaştan, her meslekten vatan evladı; toprağı, bayrağı ve istiklâli için cepheye koşmuş; bu mukaddes vatan, onların cesareti ve fedakârlığı sayesinde bizlere emanet edilmiştir.

Merhum üstat Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi:

"Asım'ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.”

Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyor, korkusuzca yarınlara yürüyebiliyorsak; bunu Çanakkale'de kefensiz yatan kahramanlarımıza borçluyuz.

Aradan geçen 111 yıl sonra dahi Çanakkale, her Türk gencinin zihnine ve vicdanına nakşetmesi gereken bir şuurdur. Çünkü Çanakkale, bağımsız yaşamayı kader bilen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'de destan yazan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz ruhları şâd olsun.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

