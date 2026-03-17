2026 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek arefe ile birlikte son iftar yapılacak ve Ramazan ayı sona erecek. 20 Mart Cuma sabahı ise vatandaşlar bayram namazı için camilere giderek hem ibadetlerini yerine getirecek hem de bayramlaşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre illere göre saatler netleşti. İstanbul, Ankara, Konya ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram namazının sabah kaçta kılınacağını merak ediyor.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

20 Mart Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazının saati açıklandı. Diyanet verilerine göre İstanbul'da bayram namazı 07.39'da kılınacak. Vatandaşların camilere erken gitmeleri ve safların düzenli şekilde oluşturulması tavsiye ediliyor.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkentte bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar için saat belli oldu. Buna göre Ankara'da bayram namazı 07.23'te kılınacak. Camilerde bayram namazının ardından bayramlaşma geleneği de devam edecek.

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Konya'da yaşayan vatandaşlar için bayram namazı saati de açıklandı. Diyanet'in yayımladığı takvime göre Konya'da bayram namazı 07.24'te kılınacak.

Bayram namazı saatleri Türkiye genelinde şehirlerin coğrafi konumuna göre birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların kendi illerinin saatlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu.

Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Adana: 07:12, Adıyaman: 07:01, Afyonkarahisar: 07:32, Ağrı: 06:42, Amasya: 07:12, Ankara: 07:23, Antalya: 07:31, Artvin: 06:48, Aydın: 07:42, Balıkesir: 07:43, Bilecik: 07:35, Bingöl: 06:52, Bitlis: 06:46, Bolu: 07:29, Burdur: 07:33, Bursa: 07:38, Çanakkale: 07:49, Çankırı: 07:20, Çorum: 07:15, Denizli: 07:37, Diyarbakır: 06:53, Edirne: 07:49, Elazığ: 06:57, Erzincan: 06:56, Erzurum: 06:49, Eskişehir: 07:32, Gaziantep: 07:04, Giresun: 07:01, Gümüşhane: 06:57, Hakkari: 06:39, Hatay: 07:09, Isparta: 07:31, Mersin: 07:15, İstanbul: 07:39, İzmir: 07:45, Kars: 06:42, Kastamonu: 07:20, Kayseri: 07:12, Kırklareli: 07:46, Kırşehir: 07:18, Kocaeli: 07:35, Konya: 07:24, Kütahya: 07:34, Malatya: 07:01, Manisa: 07:44, Kahramanmaraş: 07:06, Mardin: 06:51, Muğla: 07:40, Muş: 06:48, Nevşehir: 07:15, Niğde: 07:15, Ordu: 07:03, Rize: 06:53, Sakarya: 07:33, Samsun: 07:10, Siirt: 06:46, Sinop: 07:15, Sivas: 07:06, Tekirdağ: 07:45, Tokat: 07:08, Trabzon: 06:56, Tunceli: 06:56, Şanlıurfa: 06:58, Uşak: 07:36, Van: 06:40, Yozgat: 07:15, Zonguldak: 07:28, Aksaray: 07:18, Bayburt: 06:54, Karaman: 07:21, Kırıkkale: 07:20, Batman: 06:49, Şırnak: 06:44, Bartın: 07:26, Ardahan: 06:44, Iğdır: 06:38, Yalova: 07:38, Karabük: 07:25, Kilis: 07:05, Osmaniye: 07:08, Düzce: 07:30.

Kaynak: Haber Merkezi