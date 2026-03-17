NEU PRESS “Külliye’de Ramazan’’ etkinliklerine Türkiye’den katılan tek üniversite yayıncısı oldu

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

NEU PRESS “Külliye’de Ramazan’’ etkinliklerine Türkiye’den katılan tek üniversite yayıncısı oldu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS), Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinliklerinde bu yıl da yer alarak akademik yayıncılık alanındaki birikimini ve yayıncılık vizyonunu ziyaretçilerle buluşturdu. NEU PRESS, bu yılki organizasyonda Türkiye’den davet edilen tek üniversite yayıncısı olarak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan” etkinlikleri, kamu yayıncılığı alanında faaliyet gösteren seçkin kurumları bir araya getirdi. Toplam 20 kamu yayıncısının davet edildiği organizasyonda NEU PRESS, Türkiye'den davet edilen tek üniversite yayıncısı olarak öne çıktı.

NEU PRESS, açtığı stantta üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel yayıncılık faaliyetlerini tanıtma imkânı buldu. Etkinlik süresince, yayınevinin tanıtım faaliyetlerinden sorumlu uzman personel Mehmet Çelik, ziyaretçilere NEU PRESS'in yayın politikası, yayıncılık vizyonu, akademik dergileri ve yayımlanan eserleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Etkinlik kapsamında farklı disiplinlerden 500'den fazla eseri tanıtan NEU PRESS, Necmettin Erbakan Üniversitesinin güçlü akademik birikimini ve yayıncılık kapasitesini ziyaretçilerle paylaştı. Bünyesinde yayımlanan 32 akademik dergi ile bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sunan NEU PRESS'in; nitelikli akademik yayıncılığı destekleyen, bilimsel çalışmaları yayına dönüştüren ve akademik görünürlüğü artırmayı hedefleyen faaliyetleri yoğun ilgi gördü.

Stant, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları, bakanlar, milletvekilleri, rektörler ve çok sayıda önemli isim tarafından ziyaret edildi. Etkinlik boyunca, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması, akademik yayıncılık süreçlerinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın yayın yoluyla korunması yönünde yürütülen çalışmalar ziyaretçilerle paylaşıldı.

Akademik ve kültürel yayınların sergilendiği NEU PRESS standı, özellikle akademik camiaya hitap eden eserleriyle büyük beğeni topladı.

(Bekir Turan)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER