EĞİTİM Haberleri

Karatay Belediyesi’nden YKS’ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği

Karatay Belediyesi’nden YKS’ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
Karatay Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 16 Mart’a kadar “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücret desteğinden, Karatay'da ikamet edip Karatay'da eğitim gören, Karatay dışında ikamet edip Karatay'da eğitim gören, Karatay'da ikamet edip Karatay dışında eğitim gören öğrenciler ile 20 yaşını aşmamış açık öğretim lisesi öğrencileri faydalanabilecek. Başvurular, Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasındaki ‘Online İşlemler' bölümünden kolayca yapılabilecek. 

KILCA: GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ BİZİM EN KIYMETLİ YATIRIMIMIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin hayallerine giden yolda yanlarında olmaya devam ettiklerini belirterek YKS'ye girecek öğrenciler için sınav ücreti desteği sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 

Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. YKS'ye hazırlanan evlatlarımızın ne kadar emek verdiğini biliyor, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin YKS'de başvuru yaptıkları tüm oturumların sınav ücretlerini karşılayacağız. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların daha huzurlu bir ortamda derslerine odaklanabilmeleri ve hayallerinin peşinden gidebilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında gönülden başarılar diliyor, emeklerinin hayırlı neticelere ulaşmasını temenni ediyorum.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

