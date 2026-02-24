Necmettin Erbakan Üniversitesinden Küresel Yayıncılıkta Önemli Bir Adım Daha

Uluslararası yayıncılık alanında çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), her yıl farklı bir ülke temasıyla dünya genelinden sektör temsilcilerini bir araya getiren İstanbul Publishing Fellowship’te yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği'nin organizasyonuyla uluslararası yayıncılık dünyasını her yıl farklı bir ülke teması etrafında buluşturan İstanbul Publishing Fellowship, bu yıl Endonezya odağıyla 11'inci kez İstanbul'da düzenlendi. Telif alışverişini artırmayı ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan program, ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Uluslararası yayıncılık alanındaki çalışmalarını küresel ölçekte görünür kılan NEÜ, programa kurumsal düzeyde katılım sağlayarak fuarda yerini aldı. NEU PRESS ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, uzman personel kadrosuyla üniversiteyi temsil etti.

Etkinlik kapsamında NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü uzman personeli Fatih Çalışır tarafından yürütülen planlı kurumsal iş görüşmeleriyle birimin ve yayınevinin tanıtımı yapıldı; uluslararası yayınevleriyle iş birliği ve telif odaklı anlaşmalara ulaşıldı.

Gerçekleştirilen nitelikli görüşmeler ve kurulan profesyonel temaslar neticesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Edinburgh Üniversitesi, Bristol Üniversitesi ve 300 yılı aşkın yayıncılık geçmişine sahip bağımsız akademik yayınevi De Gruyter Brill arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Brezilya Yayıncılar Birliği ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda NEÜ, Latin Amerika'nın en büyük kitap etkinliklerinden biri olan Sao Paulo Uluslararası Kitap Bienali Fuarı'na davet edildi. Meksika'nın ardından Brezilya ile de temas kuran üniversite, bölgedeki akademik ve yayıncılık faaliyetlerinin etki alanını genişletmek için önemli bir adım attı.

İstanbul Publishing Fellowship, üniversite için bilimsel yayıncılık vizyonunu uluslararası düzeyde güçlendirme ve sürdürülebilir akademik iş birlikleri geliştirme hedefleri açısından önemli bir kazanım oldu.

