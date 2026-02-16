SİA’DA “Okul Dergiciliği Öğrenme Programı’’ düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul dergiciliği alanında nitelikli içerik üretimini teşvik etmek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Okul Dergiciliği Öğrenme Programı, Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) Okul Dergiciliği Öğrenme Programına ev sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medeniyet Okulu paydaşlığında okul dergiciliği alanında nitelikli içerik üretimini teşvik etmek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen program öğretmenler ve eğitimciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Eğitim programı kapsamında, okul dergilerinin hazırlık ve yayın süreçleri profesyonel bir bakış açısıyla ele alındı. Katılımcılar; içerik planlama, editoryal süreçler, görsel tasarım, yayın dili ve ekip çalışması gibi dergiciliğin temel başlıklarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.
İki gün boyunca SİA'nın ev sahipliği yaptığı programın sonunda, okul dergiciliğine yönelik yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yayın kültürünün desteklenmesi hedeflendi. Program, katılımcıların aktif katkılarıyla verimli ve etkileşimli bir şekilde tamamlandı.
