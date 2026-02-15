Bakan Tekin: Yaptıklarımızın içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı’na yakışır biçimde, etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın bir arada yaşama arzusunu çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz“ dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 8'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda Bakan Tekin'in yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Vahit Kayrıcı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yer aldı. Bakan Tekin, çocukların milli kültür, milli değerler konusunda eğitilmesi için çaba sarf edeceklerini belirterek, "Bakın bazen çok masum olduğu zannedilen kavramlar içimizden bir şeyleri alır götürür. Sokakta, ekranlarda duyduğunuz, 'Küresel değerler' diye bize dayatılan değerler, çok masum cümlelerle bize ait olan değerlerin yerine konuluyor. Başta ana dilimiz olmak üzere, milli kültürümüzün bizim açımızdan çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. 2023 Haziran ayında göreve başlar başlamaz ilk yaptığımız şey şuydu; belki unutmuşsunuzdur. Dedik ki; 'Çocuklarımızın Türkçeyi hayatın merkezine alması lazım.' Temel eğitim birimlerinde Türkçe, ortaöğretimde Türk dili ve edebiyatı derslerini 4 temel beceri üzerinden ölçen ve 70 ile geçilen bir hale getirdik. Bu bizim için önemli. 'Yani çocuklarımızın hem milli kültürü içselleştirmesi açısından hem akademik başarılarının güçlenmesi açısından, ana dilimize vakıf olarak yetişmeleri bizim politikalarımızın merkezindedir' dedik" ifadelerini kullandı.

‘OYUNLARLA MİLLİ DEĞERLER VERİLİR'

Bu doğrultuda attıkları adımları anlatan Tekin, "Mesela, 'Okullarımızın bahçelerini çocuklarımız oyunlarıyla şenlendirsinler' dedik. Dışarıdan bakıldığında, 'Bunun milli kültür kavramıyla acaba ne alakası var' diyebilirsiniz. Fakat modern toplumlarda kültür aktarımının en temel ögelerinden bir tanesi çocuk oyunları. Her toplum, her ülke, her millet kendi geleneklerine, kendi birikimine göre oyun kültürü geliştirir. Ve bu oyun kültürü de çocuklara kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu oyunlar vesilesiyle de çocuklar, evrensel değerlere karşı mücadele edecek milli değerler konusunda yetiştirilir. Siz çocuklarınıza Barni Moloztaş, Fred Çakmaktaş gibi oyunu öğretirseniz, o çocuklarınızdan milli kültüre sahip çıkmasını bekleyemezsiniz. O yüzden dedik ki; 'Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunlarını öğrensinler, okul bahçelerinde bu oyunları oynasınlar.' 2023 yazından itibaren bir dizi faaliyete başladık. Odağında bu var; ayrıştırıcı unsurları dışarıda tutan, bizi bir arada tutan referans değerleri çocuklarımıza verebilmek. Yaptığımız her şeyin odağında bu vardır. Bize itiraz edenleri gerçekten anlamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Bakan Tekin, 'Mavi Vatan'ı müfredata koyduklarını söyleyerek, "15 gün boyunca Yunanistan'da tartışıldı. Bir de CHP tartıştı. Şaşırıyorum, anlamakta zorlanıyorum. Mesela Lozan'da, 'Ege Denizi' diye bir kavram yok. Adalar Denizi var. Biz 'Adalar Denizi' dedik, yemediğimiz hakaret kalmadı. Ben anlamıyorum yani neye itiraz ediyorsunuz? Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok. Tam tersine Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışır bir biçimde etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın, Alevi, Sünni, azınlık hiçbir özelliğine bakmaksızın, Türk, Kürt, Çerkez ayrımı yapmaksızın, altında bulunmaktan onur duyduğu bu bayrağın, bu ülkenin bir vatandaşı olma gururunu, bu bir arada yaşama arzusunu çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Buna itiraz eden varsa etsin. Biz doğru bildiğimiz yolda sizlerle, öğretmen arkadaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda hiç geri adım atmayacağız" dedi.

Bakan Tekin, deprem bölgesinde yıkılan yaklaşık 9 bin 700 dersliğin yerine, 15 bin civarında dersliğin eğitim öğretime kazandırıldığını ifade ederek, "Eylül ayına kadar bu sayı 25 bine çıkacak. Yani yıkılan 9 bin dersliğin yerine 25 bin derslik yapmışız, eleştiriyorlar. Nasıl eleştiriyorlar? Ben onu da anlamıyorum. Bakın bir örnek vereyim size. 2020 Elazığ depreminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Biz de birer okul yapalım' demişler. Teşekkür ediyoruz. 6 yıl önce bu taahhütte bulunmuşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, '24 derslikli bir meslek lisesi, Gazi Meslek Lisesi'ni yapacağım' demiş. Ne zaman yaptı? Bu yıl ocak ayında, 6 yıl sonra 24 dersliği teslim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 yıl sonra 32 derslikli Atatürk Lisesi'nin sadece ihalesini yapabildi. Sonra da oturuyorlar, 25 bin derslik yaptık 2,5 yılda; bunu eleştiriyorlar. İnsanda biraz izan olur, biraz utanma olur, biraz ahlak olur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA