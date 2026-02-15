GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’daki Uyuz Gölü’nün seviyesi artmaya başladı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki Uyuz Gölü’nün seviyesi artmaya başladı

Kulu ilçesinde 30 kilometre uzaklıkta yer alan Kömüşini Mahallesindeki Uyuz Gölü kış mevsiminde görülen yağışlarla birlikte sevindirdi. 

Sonbahar mevsimindeki yağışların yetersiz kalması ve yeraltında çekilen sular nedeniyle Göl tamamen kurumuştu. 

Kış mevsiminde görülen yağış dolayısıyla su seviyesinde artış yaşandı.

1992 yılında sit alanı ilan edilen ve buraya üreyen dikkuyruk popülasyonuyla özel koruma alanı statüsü kazanan göl, vatandaşlarında uğrak yeri haline geliyor. 

Göl yakınlarında yaşayan vatandaşlar buraya gelerek sazlık hasatı yapıyor. Aynı zamanda çevresinde bulunan tarım arazileri de bu gölden yararlanıyor.

Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası icinde yer alan göl, göç dönemlerinde de farklı türlerde kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

