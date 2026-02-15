Konya’da ilk oruç hediyeleri dağıtılmaya başlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel hale getirdikleri “İlk Oruç” projesi kapsamında başvurusu alınan 7-8 ve 9 yaşındaki yaklaşık 50 bin çocuğa hediye dağıtımlarının başladığını açıkladı. Başkan Altay, “Dağıtımları Ramazan öncesinde planladık ki çocuklarımız hediyelerini önceden alarak evlerini, odalarını süslesin ve Ramazan’ı büyük bir heyecanla karşılasın” dedi. Hediye dağıtımları Konya merkez ve ilçelerdeki KOMEK, ASEM ve Bilgehaneler’de 18 Şubat Çarşamba gününe kadar gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlk Oruç” projesi kapsamında başvuruda bulunan 31 ilçedeki 7-8 ve 9 yaşındaki çocuklara hediyeleri Ramazan ayı öncesi dağıtılmaya başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel hale getirdikleri "İlk Oruç” projesi ile paylaşmanın, sabrın ve merhametin ayı olan Ramazan'ın coşkusunu çocukların daha derinden yaşamalarını amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar ve gençlerle ilgili yaptıkları çalışmalara her zaman büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın Ramazan ayının manevi iklimini küçük yaşlardan itibaren hissetmelerini çok önemsiyoruz. İlk oruçlarını tutan ve tutmak için niyetini alan yavrularımızın sevincine ortak olmak, onların hatıralarında güzel bir iz bırakmak istiyoruz. Bu yıl İlk Oruç projesi için başvurusunu yapan çocuklarımıza hediyelerini dağıtmaya başladık. Dağıtımları Ramazan öncesinde planladık ki çocuklarımız hediyelerini önceden alarak evlerini, odalarını süslesin ve Ramazan'ı büyük bir heyecanla karşılasın” ifadelerini kullandı.

Projeye gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Altay, "Bu yıl 49 bin 377 başvuru aldık. Bu da projemizin ne kadar sahiplendiğinin bir göstergesi. Tüm çocuklarımıza hayırlı Ramazanlar diliyor, ilk oruçlarını tutacak yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Başvurusu onaylanan 7-8 ve 9 yaşındaki çocuklar, 18 Şubat Çarşamba gününe kadar Konya merkez ve ilçelerdeki KOMEK, ASEM ve Bilgehanelerden hediyelerini alabilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu