Konya’da sağanak heyelana yol açtı! Evde büyük hasar var

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu ilçelerinde etkisi artıran yağışlar, kar sularının da erimesiyle dereleri coşturdu. Çetmi Mahallesinde bir evin zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Konya'nın Taşkent ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir evde hasara yol açtı. İlçeye bağlı Çetmi Mahallesi mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak, bir vatandaşa ait evde hasara yol açtı.
Sağanak sonrası heyelan evi vurdu
Aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen heyelan sonucu, kaya parçaları ve toprak kütlesi müstakil bir evin üzerine düştü.
Evde büyük hasar oluştu
Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu evin içine toprak dolarken, duvarlarda yıkılma meydana geldi ve eşyalar zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar oluştu.
Yağış devam edecek!
Konya ve çevresinde yağışlı hava sisteminin devam etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı gözlense de ağırlıklı olarak yağmurun etkisi daha güçlü hissediliyor. Yağmurlu birlikte eriyen kar suları akıntıyı yıkıcı hale getiriyor.
