KONYA Haberleri

Konya yolunda sel tehlikesi! Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya yolunda sel tehlikesi! Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
Günlerdir Antalya ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yeni Antalya-Konya karayolu, yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Antalya Taşağıl istikametinden bu güzergâhı kullanan sürücüler, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durdurularak Beyşehir yönüne giden yola geçişleri kapatılıyor ve trafik Akseki istikametine yönlendiriliyor.

Dün öğle saatlerinde İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasında bulunan karayolu, şiddetli yağmur ve sel sularının etkisiyle ulaşıma kapanmıştı. Yağışın durmasına rağmen yolda yer yer 1 ila 2 metre yüksekliğinde su bulunduğu bildirildi.

Bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yolun üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağı, bu nedenle karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

