Karatay’da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Unlu mamul üretim ve satış noktaları, kasaplar, restoranlar ve vatandaşların sıkça alışveriş yaptığı iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketleri, resmi belgeler ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.
Vatandaşların Ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesini amaçlayan ekipler, ilçedeki marketlere yönelik denetimlerini de artırdı.
RUTİN DENETİMLER SIKLAŞTI
Zabıta Müdürlüğü ekipleri; unlu mamul üretim ve satış noktaları, kasaplar, restoranlar ve marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde raf ve kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygun güncel fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. İşletmelerin ruhsat, vergi levhası ve diğer resmi belgeleri detaylı şekilde incelenirken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi.
HUZURLU BİR ALIŞVERİŞ İÇİN EKİPLER SAHADA
Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini bir kat daha artırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın Ramazan süresince güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelinde sürekli denetimler yürütmektedir. Söz konusu denetimlerde ekiplerimiz azami hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda genel temizlik, ruhsat, gramaj ve etiket konuları titizlikle kontrol edilmektedir.”
