GÜNCEL Haberleri

Sünnet edilen 27 günlük bebek kan kaybından hayatını kaybetti

İstanbul’da 27 günlük bebek, sünnet olduktan bir gün sonra kan kaybından hayatını kaybetti. Aile, ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi olurken doktor hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul'da Zahit bebek, sünnet edildikten 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Doktor hakkında 1,5 yıl sonra soruşturma izni verilirken ilk duruşma bebeğin ölümünden 3,5 yıl sonra görülecek.

Zahit bebek 15 Ekim 2022 İstanbul Fatih'te özel bir muayenehanede sünnet edildi.

Eve götürüldükten sonra kanama başladı. Aile defalarca muayeneye gitti ancak bir sonuç alamadı.

Şahin ailesi sonunda bebeklerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü ama bebek kurtarılamadı ve sünnetten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

DOKTOR HATALI

27 günlük bebeği sünnet eden hekim hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İhtisas raporunda doktorun hatalı olduğuna işaret edildi.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Zahit Şahin'in ölümüyle ilgili ilk duruşma nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

DOKTOR HALA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

NTV'ye açıklamalarda bulunan baba Fatih Şahin, 3,5 yıldır sürecin ilerlemediğinden şikayet edip doktorun faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi.

Doktor müdahalesinden 30 dakika sonra oğlunun kalbinin durduğunu dile getiren Şahin, "Bizi muayenehaneden yolladı. Çocuğumun öleceğini anladığı için gönderdiğini düşünüyorum. Benim oğlumu kasten ölüme terk etti." dedi.

Şahin, son gelen ihtisas raporuna dikkat çekip "Sünnetten sonra gelişen kanamanın doktor tarafından iyi yönetilmediği ve bu durumda doktorun suçlu bulunduğu belgelerle sabittir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

