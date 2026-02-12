GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dengeli, itidalli ve stratejik, aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Biz her alanda Türkiye'yi şanla şerefle temsil ettik ve ettirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor. Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak, yönünü ülkemize dönmüş kardeşlerimiz daha huzurlu olacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa bir sürede asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık. 27 Aralık'ta Hatay'da, 455 binince afet konutunun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla takdim ettik. Dün de biliyorsunuz, afet konutlarının ödeme planıyla ilgili müjdelerimizi halkımızla paylaştık. Öncesinde ana muhalefet partisi ‘boş senet imzalatıyorlar' gibi zırvalarla milleti galeyana getirmeye çalıştı. ‘Faizle afet konutu satıyorlar' diyerek milletin gözünün içine baka baka, açıkça yalan söylediler. Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar."

Kaynak: Haber Merkezi

