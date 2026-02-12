GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,86
STERLİN
59,68
GRAM
7.352,88
ÇEYREK
12.183,06
YARIM ALTIN
24.253,39
CUMHURİYET ALTINI
48.063,31
GÜNCEL Haberleri

Sabah saatlerinde yangın çıkan dükkan kullanılamaz hale geldi

Sabah saatlerinde yangın çıkan dükkan kullanılamaz hale geldi
Bursa’da balık ve av malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında üst kattaki ev dumanla doldu, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan balık ve av malzemeleri satışı yapılan bir dükkanda saat 05.30 sıralarında, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangından yükselen yoğun duman kısa sürede binayı sardı.

Dükkanın önünde park halinde bulunan motosiklet de alevlerden etkilenerek yandı. Yangın sırasında dükkanın üst katında bulunan evi dumanlar kapladı. Evde bulunan 2 kişi dumandan etkilenirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER