Yan bakma kavgasında biri ağır 2 kişi bıçaklanarak yaralandı
- Güncelleme Tarihi:
Eskişehir’de bir lokantada yan bakma nedeniyle çıkan tartışmada alkollü olduğu iddia edilen 3 şahıstan biri, işletmede yemek yiyen 2 kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan 2 kişiden birinin durumunun kısmen ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokantada yemek yiyen 3 kişiye, daha sonra işletmeye giren ve alkollü olduğu iddia edilen biri kadın 3 şahıs, ‘ne bakıyorsun' diye tepki gösterildi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletme çalışanları tarafından 3 şahıs uzaklaştırıldı. Fakat tekrar lokantaya tekrar gelen şahıslardan biri elindeki bıçak ile 38 yaşındaki Faruk Ç. ile 51 yaşındaki Murat A.'yı bıçakladı. Şüpheli şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan Faruk Ç. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Murat A. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizinden ve kaburgasından yaralanan Faruk Ç.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşletme önündeki kan lekeleri çalışanlar tarafından yıkandı. Öte yandan kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
