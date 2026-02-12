GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi 4 saatte kurtarıldı

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi 4 saatte kurtarıldı
Karaman’da 3 kişi define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldı. 25 metre derinliğindeki sarnıçta mahsur kalan şahıslar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sağ salim kurtarılmalarının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.

"4 saatte kurtarıldılar"

Şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Öte yandan kurtarma çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve AFAD Karaman İl Müdürü Cengiz Çavuş da takip etti.

Kaynak: İHA

