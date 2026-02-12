Dur ihtarına uymadı 70 bin 376 TL ceza yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu motosikletini bırakıp kaçtı. Sürücüye 70 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.
Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular.
Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesinde motosiklet bırakıp yaya olarak kaçtı.
Ekipler tespit ettikleri Berat K.'ya dur ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 11.629 TL, trafik hız sınırlarına uymamaktan 11 bin 629 TL, trafik kurallarına uymamaktan bin 246 TL olmak üzere toplam 70 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.
Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ekipler kaçan sürücüyü arıyor.
