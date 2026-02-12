Kavga ihbarında ceset bulundu!

Mersin’in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri bir evde 24 yaşındaki Baki B.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen gencin ev arkadaşının da aralarında olduğu üç şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan beş katlı binanın son katındaki dairede korkunç bir olay yaşandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi.

BİR GENÇ BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

Adrese giden sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

EV ARKADAŞI DAHİL ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli ölümle ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen iki şüphelinin de aralarında yer aldığı üç zanlı gözaltına alındı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA