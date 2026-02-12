GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar

Güncelleme Tarihi:

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar
Karaman’da define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Merkeze bağlı Madenşehri köyü Karadağ Karanlıkdere mevkisindeki sit alanında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir sarnıcın içinde şahıslar olduğunu fark etti.

Ekiplerce yapılan kontrolde, İ.K, E.E. ve N.Ş'nin define aramak amacıyla girdikleri 25 metre derinliğindeki sarnıçta, halatın kopması sonucu mahsur kaldıkları belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışması sonucu sarnıçtan çıkarılan 3 kişi, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kurtarma çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ile AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da yerinde takip etti.

Kaynak: İHA

