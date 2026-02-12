GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da “Arkadaşım’’ projesi ikinci dönem etkinlikleri başladı

Cumali Özer
- Güncelleme Tarihi:

Konya'da "Arkadaşım'' projesi ikinci dönem etkinlikleri başladı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “ARKADAŞIM” Projesi, ikinci dönemde de faaliyetlerine devam etmektedir.

Birinci dönemde öğrenciler Empati Atölyeleri aracılığıyla karşılıklı anlayış geliştirmiş, veliler düzenlenen seminerlerle sürece dâhil edilmiş ve okullar "Dostluk Köşeleri” ile zenginleştirilmiştir.

Yeni dönemde ise dostluk ilişkilerinin; oyunlar, sanatsal çalışmalar ve sportif etkinlikler yoluyla daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hedefi, tüm okullarımızda güven ve dostluk temelli bir eğitim iklimini kalıcı hâle getirmektir; zira güçlü dostluk bağları geleceği şekillendirmektedir.

(Cumali Özer)

 

