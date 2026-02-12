Konya’da “Arkadaşım’’ projesi ikinci dönem etkinlikleri başladı

Birinci dönemde öğrenciler Empati Atölyeleri aracılığıyla karşılıklı anlayış geliştirmiş, veliler düzenlenen seminerlerle sürece dâhil edilmiş ve okullar "Dostluk Köşeleri” ile zenginleştirilmiştir.
Yeni dönemde ise dostluk ilişkilerinin; oyunlar, sanatsal çalışmalar ve sportif etkinlikler yoluyla daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hedefi, tüm okullarımızda güven ve dostluk temelli bir eğitim iklimini kalıcı hâle getirmektir; zira güçlü dostluk bağları geleceği şekillendirmektedir.
(Cumali Özer)