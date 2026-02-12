Ticarette Birlik Topluluğu’ndan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ziyaret

Ticarette Birlik Topluluğu Genel Başkanı Muhteşem Polat ve Yönetim Kurulu üyeleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, topluluğun yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaret kapsamında Genel Başkan Muhteşem Polat, Ticarette Birlik Topluluğu'nun kuruluş amacı, faaliyet alanları ve bugüne kadar hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Özellikle yerel esnafın güçlendirilmesi, ticari dayanışmanın artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimler üzerinde duruldu. Topluluğun, ticaret erbabı arasında iş birliği kültürünü yaygınlaştırma ve ortak projelerle ekonomik hareketliliği artırma hedefi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, önümüzdeki süreçte planlanan yeni projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Karatay ilçesinde ticari hayatın daha da canlandırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve gençlerin iş dünyasına kazandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde hareket edilmesinin sağlayacağı katkılar ele alındı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her türlü yapıcı çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Belediye olarak esnafın ve iş dünyasının yanında olduklarını vurgulayan Kılca, birlikte yürütülecek projelerin Karatay'a değer katacağını dile getirdi.

(Ali Asım Erdem)