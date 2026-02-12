GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Havalimanı ocak ayında 93 bin 198 yolcuya hizmet verdi

- Güncelleme Tarihi:

Konya Havalimanı ocak ayında 93 bin 198 yolcuya hizmet verdi
Konya Havalimanında ocak ayında 93 bin 198 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 67 bin 127, dış hat yolcu trafiği ise 26 bin 71 oldu. Böylece ocak ayında toplam 93 bin 198 yolcu Konya Havalimanı'nı kullandı. Ocak ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 486, dış hatlarda 173 olmak üzere toplamda 659'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 1 milyon 178 bin 332 kilogram oldu.

Kaynak: İHA

