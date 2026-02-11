Konyalı isim yeni İçişleri Bakanı oldu!

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan atama kararına göre, İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Adalet Bakanı görevine ise Akın Gürlek getirildi.
MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?
Atama kararıyla göreve getirilen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uzun yıllardır bürokrasi ve valilik görevlerinde bulunan deneyimli bir isim olarak gösteriliyor.
1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1990 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlayan Çiftçi, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.
Daha önce Çorum Valiliği görevini de yürüten Çiftçi, yayımlanan Resmî Gazete kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı'na atanmıştır.
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından görevi resmen devralacak ve bakanlık çalışmalarına başlayacaktır.
