Konya AK Parti Meram’dan Başkan Güneş’e sessiz ama güçlü mesaj

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik, başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yapılan çirkin hakaretler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AK Parti Meram’dan güçlü bir destek geldi.

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Ana kademe ve kadın kolları üyeleri beyaz yazmalarla salona gelerek hem dayanışma mesajı verdi hem de kadının kimliği, inancı ve tercihi üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı net bir duruş sergiledi.

Toplantıda konuşan Mehmet Munlafalıoğlu, kadınların kıyafetlerinden dolayı mağdur edildiği dönemlerin geride kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kadınların inançları ve kıyafetleri sebebiyle ötekileştirildiği günler, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihe karışmıştır. Bugün sergilenen bu hassasiyet; özgürlüklerin, onurun ve kardeşliğin yanında duruşumuzun ifadesidir. Ana kadememizi ve kadın kollarımızı bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum.”

AK Parti Meram'dan yükselen bu sessiz ama güçlü mesaj, sadece bir belediye başkanına değil; tüm kadınlara yönelik saygısızlığa karşı ortak vicdanın sesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi