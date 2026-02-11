GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,73
EURO
52,05
STERLİN
59,81
GRAM
7.360,37
ÇEYREK
12.210,30
YARIM ALTIN
24.307,69
CUMHURİYET ALTINI
48.171,44
YAŞAM Haberleri

Yeni Adalet Bakanı Kim? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

- Güncelleme Tarihi:

Yeni Adalet Bakanı Kim? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan atama kararına göre, İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Adalet Bakanı görevine ise Akın Gürlek getirildi.

Atama kararıyla göreve getirilen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uzun yıllardır bürokrasi ve valilik görevlerinde bulunan deneyimli bir isim olarak gösteriliyor. Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş ve çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık ile valilik görevlerinde bulunmuştur. Daha önce Çorum Valiliği görevini de yürüten Çiftçi, yayımlanan Resmî Gazete kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı'na atanmıştır.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından görevi resmen devralacak ve bakanlık çalışmalarına başlayacaktır. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER