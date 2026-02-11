Yeni Adalet Bakanı Kim? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan atama kararına göre, İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Adalet Bakanı görevine ise Akın Gürlek getirildi.
Atama kararıyla göreve getirilen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uzun yıllardır bürokrasi ve valilik görevlerinde bulunan deneyimli bir isim olarak gösteriliyor. Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş ve çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık ile valilik görevlerinde bulunmuştur. Daha önce Çorum Valiliği görevini de yürüten Çiftçi, yayımlanan Resmî Gazete kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı'na atanmıştır.
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından görevi resmen devralacak ve bakanlık çalışmalarına başlayacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi