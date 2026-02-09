2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Seydişehir’in nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
Ülke genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.
KONYA'NIN NÜFUSU 2 MİLYON 343 BİN 409'A YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre Konya'nın nüfusu 2024 yılında 2 milyon 330 bin 024 iken, 2025'te 13 bin 385 kişilik artışla 2 milyon 343 bin 409 oldu.
Bu artışla birlikte Konya, nüfus artış hızında büyükşehirler arasında üst sıralarda yer aldı.
SEYDİŞEHİR'İN 2025 YILI NÜFUSU BELLİ OLDU
Açıklanan ADNKS sonuçlarına göre Seydişehir'in nüfusu 2025 yılı itibarıyla 66 bin 079 olarak kaydedildi.
Konya'nın önemli ilçelerinden biri olan Seydişehir, sahip olduğu nüfus büyüklüğüyle merkez ilçeler dışındaki büyük yerleşim alanları arasında yer aldı.
KONYA'NIN EN KALABALIK VE EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİ
Konya'nın en kalabalık ilçesi, 2025 yılında da Selçuklu oldu. 703 bin 449 kişilik nüfusuyla Selçuklu'yu Karatay (395 bin 499) ve Meram (349 bin 685) ilçeleri takip etti.
Konya'nın en az nüfuslu ilçesi ise 1.704 kişiyle Yalıhüyük olarak açıklandı.
Merkez ilçeler dışında Konya'nın en kalabalık ilçesi ise 158 bin 10 nüfusla Ereğli oldu.
KONYA İLÇE İLÇE 2025 NÜFUS LİSTESİ
Konya: 2.343.409
Ahırlı: 4.536
Akören: 5.744
Akşehir: 93.613
Altınekin: 14.374
Beyşehir: 80.353
Bozkır: 24.704
Cihanbeyli: 49.126
Çeltik: 9.482
Çumra: 68.803
Derbent: 3.954
Derebucak: 5.353
Doğanhisar: 14.097
Emirgazi: 7.647
Ereğli: 158.010
Güneysınır: 9.237
Hadim: 10.621
Halkapınar: 3.947
Hüyük: 14.878
Ilgın: 53.167
Kadınhanı: 31.478
Karapınar: 51.756
Karatay: 395.499
Kulu: 51.732
Meram: 349.685
Sarayönü: 28.401
Selçuklu: 703.449
Seydişehir: 66.079
Taşkent: 5.669
Tuzlukçu: 6.052
Yalıhüyük: 1.704
Yunak: 20.259
