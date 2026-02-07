Bir gün içindeki vakitlerin doğru sıralaması hangisidir? Çifte Milyon Sorusu

Tan Vakti: Güneş doğmadan hemen önceki, ufkun aydınlanmaya başladığı ilk anlar.
Şafak / Gün Doğumu: Güneşin ufuk çizgisinden yükselmeye başladığı an.
Kuşluk: Güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra başlayan ve öğle vaktine kadar süren verimli zaman dilimi.
Öğle: Güneşin en tepede olduğu, günün tam ortası.
İkindi: Öğle vakti ile gün batımı arasındaki zaman dilimi.
Akşam / Gün Batımı: Güneşin ufukta kaybolduğu, havanın kararmaya başladığı vakit.
Yatsı: Tam karanlığın çöktüğü, gece vaktinin başladığı an.
Gece Yarısı: Günün bitip yeni günün başladığı saat 00:00 civarı.
Seher: Gecenin sonu, tan ağarmasından hemen önceki en sessiz ve dingin vakit.
