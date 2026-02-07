GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Bir gün içindeki vakitlerin doğru sıralaması hangisidir? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Bir gün içindeki vakitlerin doğru sıralaması hangisidir? Çifte Milyon Sorusu
Çifte Milyon Yarışmasında Ahmet-Duygu çifti yarışıyor. Çifte Milyon sorular ve cevapları

​Tan Vakti: Güneş doğmadan hemen önceki, ufkun aydınlanmaya başladığı ilk anlar.
​Şafak / Gün Doğumu: Güneşin ufuk çizgisinden yükselmeye başladığı an.
​Kuşluk: Güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra başlayan ve öğle vaktine kadar süren verimli zaman dilimi.
​Öğle: Güneşin en tepede olduğu, günün tam ortası.
​İkindi: Öğle vakti ile gün batımı arasındaki zaman dilimi.
​Akşam / Gün Batımı: Güneşin ufukta kaybolduğu, havanın kararmaya başladığı vakit.
​Yatsı: Tam karanlığın çöktüğü, gece vaktinin başladığı an.
​Gece Yarısı: Günün bitip yeni günün başladığı saat 00:00 civarı.
​Seher: Gecenin sonu, tan ağarmasından hemen önceki en sessiz ve dingin vakit.

DOĞRU CEVAP: A

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

X
