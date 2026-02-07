Ankara Baraj Doluluk Oranları 07 Şubat 2026

Ankara’daki barajların doluluk oranlarına ilişkin Şubat 2026 tarihli veriler açıklandı. Toplam doluluk oranı yüzde 16,03 seviyesine gerilerken, aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 6,25 olarak kaydedildi.

Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ankara barajlarının toplam hacmi 1.454.666.000 metreküp olarak belirtildi. Barajlardaki mevcut su miktarı ise 233.194.000 metreküp olarak ölçüldü. Aktif kullanılabilir su miktarı 81.487.000 metreküp seviyesinde kalırken, aktif doluluk oranı yüzde 6,25 olarak hesaplandı.

Geçen Yıla Göre Düşüş Dikkat Çekti

Veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında su miktarında yaşanan düşüşü ortaya koydu. 6 Şubat 2025 tarihinde 447.106.000 metreküp olan barajlardaki su miktarı, bir yıl sonra 233.194.000 metreküpe geriledi. Geçen yıl yüzde 28,20 olan toplam doluluk yüzdesi, bu yıl yüzde 16,03 seviyesine indi. Aktif kullanılabilir su yüzdesi ise geçen yılki yüzde 18,49 seviyesinden yüzde 6,25'e düştü.

Şehre Verilen Su Miktarı ve Kaynaklar

Başkente sağlanan suyun kaynak dağılımı da raporda yer aldı. Şehre verilen toplam su miktarı 1.388.647 metreküp olarak gerçekleşti. Bu miktarın büyük bir kısmı olan 1.283.635 metreküp su, İvedik Su Arıtma Tesisinden sağlandı. Pursaklar Su Arıtma Tesisinden 25.692 metreküp, Çubuk Su Arıtma Tesisinden ise 44.800 metreküp su verildi.

Barajlardan Çekilen Su Miktarları

Su temini için barajlardan yapılan çekim miktarları da detaylandırıldı. Çamlıdere Barajı'ndan 618.671 metreküp, Kesikköprü Barajı'ndan 605.039 metreküp su çekildi. Kurtboğazı Barajı'ndan çekilen su miktarı ise 59.925 metreküp oldu. Aynı tarihte barajlara gelen su miktarı ise 7.908.745 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi